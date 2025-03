Inizialmente poco nuvoloso con tendenza a rapido aumento della nuvolosità già nella mattinata ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso est. Dal pomeriggio sono previste precipitazioni sul settore centro-occidentale, anche a carattere di rovescio sui rilievi, con intensificazione ed estensione dei fenomeni al resto del territorio regionale nel corso della tarda serata.

Temperature senza variazioni di rilievo le minime: attorno a 3 gradi nelle pianure interne e tra 3/7 gradi sulla costa; massime in lieve diminuzione, comprese tra 12 e 15 gradi. Venti inizialmente deboli orientali con tendenza ad aumentare di intensità in particolare sui rilievi centro occidentali in serata. Mare calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento in serata.

(Arpae)