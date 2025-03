A Sassuolo arriva il progetto #riciccami di Hera con quattro raccoglitori di mozziconi di sigarette, dislocati nel centro della città, che puntano al recupero ed al riciclo di questo tipo di rifiuti troppo spesso gettato a terra lungo le vie e le piazze.

In Italia, ogni anno 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente. Le “cicche” di sigaretta contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Tossine che danneggiano gravemente gli ecosistemi marini.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

“Un problema ambientale perché – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – contrariamente a quanto qualcuno potrebbe pensare non sono rifiuti biodegradabili, rimangono per anni in circolazione e sono altamente dannosi. Senza dimenticare la sensazione di abbandono, sporcizia e scarsa cura dell’ambiente che provocano in una via o in una piazza. Per questo motivo, grazie ad Hera, abbiamo deciso di sperimentare questo particolare tipo di raccolta che, ovviamente, conta sulla collaborazione dei cittadini, fumatori: quattro raccoglitori dislocati in zone altamente frequentate che possono contribuire a trasformare un problema in una risorsa”.

I raccoglitori, attualmente, sono dislocati in viale XX settembre angolo Mazzini, piazza Garibaldi, piazza Martiri Partigiani, al parco Ducale in zona Temple Bar.