Dal 12 al 14 marzo, l’Istituto Comprensivo Lepido ospiterà la quarta edizione del Festival di Educazione Civica, un appuntamento ormai consolidato che coinvolgerà tutto l’istituto, dalla scuola secondaria di I grado M. E. Lepido alle scuole primarie Bartali e Dante Alighieri.

Durante le tre giornate, le attività ordinarie verranno sospese per lasciare spazio a un’intensa riflessione sui temi della cittadinanza e della Costituzione. Quest’anno, il coraggio è il filo conduttore del festival, un tema che l’intero istituto ha scelto come guida per il percorso di educazione civica nel corrente anno scolastico.

Il programma prevede conferenze, laboratori, concerti, performance teatrali e numerosi momenti di confronto con ospiti d’eccezione. Tra questi: il sindaco Marco Massari, l’assessora Marwa Mahmoud, la campionessa paralimpica Ana Maria Vitelaru, rappresentanti di Emergency, Donne in Nero, Libera, Non da sola, Balliamo sul mondo, Tamara Cvetkovic, Associazione Jaima Sharawi, Spazio Culturale Orologio, Extinction Rebellion, Fabrizio Maiello (testimonial Nazionale italiana sacerdoti), Mutuo Soccorso Poetico e Cult, Soccorso Alpino Cinofilo, Rise Against Hunger, gli studenti dell’IIS Nobili e molti altri. Sarà presente anche Paolo Rozzio, capitano della AC Reggiana, che offrirà la sua testimonianza sul valore del coraggio nello sport e nella vita.

Il Festival rappresenta un’importante occasione di crescita per gli studenti, che saranno protagonisti di attività pensate da e per loro, per approfondire il valore del coraggio attraverso esperienze concrete e testimonianze dirette.