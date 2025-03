Lunedì 10 chiude un tratto di strada provinciale 8.1 nella diramazione per San Felice, all’intersezione con Via Canalino, a causa del cedimento della pavimentazione stradale di un ponticello con luce di sei metri, dovuto a moti di infiltrazione d’acqua derivanti dal canale che sottopassa la strada provinciale in quel punto.

Sul posto sono presenti i tecnici della Provincia per monitorare la situazione e mettere in sicurezza il tratto interessato.