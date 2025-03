Il Consiglio comunale unanime chiede a sindaco e Giunta di portare avanti la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra via Giardini e Cognento con il progetto già esistente di una ciclabile a fianco della tangenziale Neruda fino a via Formigina e con lo sviluppo di un progetto per il tratto tra via Formigina e la frazione.

Nella seduta di lunedì 10 marzo, infatti, sono state approvate all’unanimità due mozioni sul tema: una presentata da FdI illustrata da Elisa Rossini, e una da Pd, Avs, M5s, Spazio Democratico e Modena Civica, illustrata da Stefano Manicardi del Pd.

Il documento di FdI è stato presentato in corso di seduta dopo un momento di sospensione del Consiglio per consentire un confronto tra maggioranza e opposizione su una prima mozione del gruppo, poi ritirata. L’atto in particolare chiede di realizzare con priorità il percorso ciclopedonale di riconnessione via Giardini-Cognento utilizzando il progetto già realizzato per il tratto tra via Giardini e via Formigina ammesso a bando regionale ma non finanziato a causa dell’insufficienza di fondi. Per il tratto tra via Formigina e Cognento, la mozione chiede di “prevedere la realizzazione della ciclabile in stradello Cognento nella massima sicurezza per ciclisti e altri mezzi”.

La mozione di maggioranza e Modena civica chiede di proseguire con il progetto esecutivo della ciclabile lungo la tangenziale Neruda, per “renderlo candidabile a eventuali bandi futuri” e invita ad attivare un percorso con i cittadini di Cognento, nel Quartiere 4, “per arrivare a un progetto di ciclabile lungo strada Cognento che risponda al meglio alle esigenze del territorio, anche modificando l’attuale progetto”. Il documento chiede, inoltre, di prevedere un collegamento in sicurezza che, partendo dal tratto ciclabile a fianco della tangenziale Neruda, permetta di raggiungere le scuole Galilei utilizzando il sottopasso ciclabile e pedonale della tangenziale stessa; di sviluppare uno studio per il collegamento di Cognento con la ‘Diagonale’ lungo via Jacopo da Porto sud a partire dall’incrocio con strada contorno Cognento valutando il declassamento del tratto a F-bis; di prevedere un collegamento ciclabile e pedonale tra la frazione di Corletto e Cognento sempre tramite F-bis e implementando un’illuminazione adattiva. Nel testo viene proposta, inoltre, la sistemazione di alcuni tratti di strade interne alla frazione di collegamento alle ciclabili, la realizzazione di rallentatori di velocità in alcune strade di campagna per consentirne l’utilizzo anche ai ciclisti e la valutazione dell’installazione di illuminazione adattiva lungo il percorso ciclabile.

Più in generale, il documento propone di valutare un generale aggiornamento del Pums aggiungendo eventuali declassamenti a F-bis di strade di campagna, di utilizzare materiali drenanti su terreni permeabili qualora sia necessario realizzare ciclabili al di fuori delle carreggiate esistenti e di evitare il tombamento di fossi.