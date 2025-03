Passo dopo passo, crescono le presenze di viandanti che percorrono il Cammino dell’Unone, il percorso escursionistico ad anello, che parte e ritorna a Vignola attraversando i territori dell’Unione Terre di Castelli, ideato da Giuseppe Leo Leonelli e Federica Bergonzini, con il sostegno dell’Unione e del Comune di Vignola. Si tratta di un Cammino giovane – compirà tre anni in aprile – ma che già si sta facendo conoscere. Da venerdì 14 a domenica 16 marzo, infatti, il Cammino dell’Unione sarà presente con un proprio stand nei padiglioni di Milano Rho alla più importante manifestazione italiana dell’outdoor “Fa’ la cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. “Quest’anno – spiega Giuseppe Leo Leonelli – avremo la possibilità di presentare il Cammino dell’Unione nel corso di un incontro pubblico che si terrà sabato 15 marzo alle ore 15.00 nello spazio Grandi Cammini. Ci saremo io e Federica e avremo come ospite Davide Fiz che ha percorso il Cammino con il suo progetto Smart Walking”.

Le presenze sul Cammino, nel corso del 2024, sono cresciute dell’11%: sono state distribuite 667 credenziali, ma siccome circa un 20% di viandanti percorre i cammini senza preoccuparsi di raccogliere le credenziali, si calcola che i camminatori abbiano ormai superato quota 800. “Per la prima volta abbiamo registrato presenze da paesi extra UE – aggiunge con soddisfazione Leonelli – con una persona proveniente dagli Stati Uniti e una dal Regno Unito. Numeri molto piccoli, ma che ci danno fiducia per un interesse che vada oltre i confini nazionali. Rimane, comunque, prevalente la presenza di camminatori e camminatrici che provengono dal Nord Italia, in particolare da Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige. È sempre difficile ipotizzare l’impatto economico generato, ma, stando al ribasso, siamo convinti che si aggiri sui 250.000 euro di ricaduta sul territorio”.

Molteplici gli obiettivi e gli appuntamenti per il 2025. Dopo Milano, il Cammino sarà presente anche al Yunka Festival, organizzato da Cammini d’Italia nei pressi di Monte Bibele dal 31 maggio al 2 giugno. Domenica 27 aprile si terranno i festeggiamenti per il terzo compleanno di vita del Cammino, mentre da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre si replicherà Il Cammino per la Pace. “L’Associazione Cammino dell’Unione non ha dimenticato l’obiettivo di rendere accessibile e inclusivo il percorso – aggiunge Leonelli – Mentre permangono difficoltà per le persone con problemi motori, per la prima volta, quest’anno, il Cammino dell’Unione sarà percorso da persone ipovedenti o non vedenti. Allo scopo di far percepire il territorio utilizzando gli altri sensi come olfatto, tatto, gusto e udito, saranno previste visite per scoprire l’aceto balsamico, il suono delle campane in un piccolo borgo di montagna, la consistenza del Parmigiano-Reggiano e l’effervescenza del lambrusco”.

“Il Cammino dell’Unione si è ormai consolidato come offerta turistica peculiare del nostro territorio – conferma con soddisfazione il presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi, con delega ai Cammini – Come Unione, insieme al Comune di Vignola, abbiamo sostenuto, anche economicamente, la presenza con uno stand alla fiera di Milano Rho e, insieme all’Ente Parchi Emilia Centrale, stiamo lavorando a una nuova segnaletica che verrà posizionata nel corso dell’anno”.

Lo scorso anno, infine, si è regolarmente costituita l’Associazione Cammino dell’Unione APS. L’adesione è aperta a tutti coloro che vogliano partecipare alla gestione e organizzazione del Cammino, a prendersene cura, promuoverlo e accogliere nel miglior modo possibile i viandanti che arrivano da ogni parte d’Italia. Per affrontare le spese necessarie alla promozione verrà lanciata la campagna per devolvere il 5 per 1000 all’Associazione Cammino dell’Unione APS. Codice fiscale 94228570365