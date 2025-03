Meno di ventiquattr’ore all’incontro, annunciato il 15 febbraio scorso, in cui l’Amministrazione comunale farà il punto sul contrasto al disagio giovanile che spesso sfocia in episodi di devianza o di violenza e sulle iniziative per le sicurezze dei giovani. L’appuntamento è, infatti, per le ore 18 di mercoledì 12 marzo nella sala del Consiglio Comunale, massimo luogo di rappresentanza della città e dei cittadini.

L’incontro coinvolgerà le delegazioni formate dai singoli Consigli d’istituto con genitori, docenti e studenti, i dirigenti scolastici, i sindacati confederali, i rappresentanti delle realtà che conducono i progetti sociali e educativi per conto dell’amministrazione comunale e l’autorevole partecipazione di padre Giuliano Stenico.

Per l’amministrazione comunale saranno presenti, invece, il sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca Francesca Maletti, l’assessora alla sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota, l’assessora alle politiche educative Federica Venturelli e l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Bortolamasi, la comandante della Polizia Municipale Valeria Meloncelli.

La riunione sarà l’occasione per presentare e discutere le proposte che il Comune sta mettendo in campo nell’ambito del gruppo di lavoro che coinvolge i quattro assessorati (Sicurezza, Politiche giovanili, Politiche educative e Servizi sociali).

Con l’incontro del 12 marzo, inoltre, l’Amministrazione punta a ottimizzare e rafforzare l’alleanza educativa che deve opportunamente tenere conto di tutti i protagonisti, dalla scuola, alla famiglia, alle istituzioni.