A circa quarant’anni dalla sua ultima edizione svoltasi nel luglio 1987, i Kart torneranno a sfrecciare nel centro di Castiglione dei Pepoli, sullo storico anello cittadino, con la seconda prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini con la partecipazione di piloti provenienti da tutto il territorio nazionale. L’evento, organizzato da Rew Events in collaborazione con Karting Sicilia Group, Aci Sport e Comune di Castiglione dei Pepoli, farà parte del Campionato che si svolgerà su 6 gare, tre delle quali nel Sud Italia ed altrettante nel centro Nord, con la partecipazione di oltre 70 piloti, oltre a una trentina di Kart Storici che si esibiranno in varie sessioni. Un grande classico che negli anni ‘80 ebbe un notevole successo sull’Appennino bolognese con un’affluenza importante di spettatori ed appassionati.

Motori, esibizioni, mercatino, expò, Streets Food e live-music arricchiranno il programma generale della manifestazione, che quanto prima verrà presentato in forma definitiva.

Un appuntamento motoristico che, oltre al patrocinio del Comune di Castiglione dei Pepoli vedrà quello di Aci Bologna, che all’epoca era tra gli organizzatori. Un evento che si prefigge di diventare un punto di riferimento nel panorama motoristico nazionale della specialità, oltre che un motivo in più per visitare il nostro territorio e soggiornarvi.

“Nel settore dei Kart l’Italia può indubbiamente fregiarsi del primato europeo, perché dagli anni ’60 il nostro Paese è un riferimento assoluto per questa disciplina – spiega il Sindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi -. Molti grandi campioni di Formula 1 hanno iniziato proprio nel karting e poi sono diventati professionisti, scalando le varie categorie. Rispolverare un evento motoristico come questo è un grande onore ed un piacere perché, anche se in Appennino, siamo pur sempre nella Regione che storicamente è considerata terra dei motori. Il 2025 vedrà due importanti ritorni: prima il campionato di Go-kart e poi a settembre il Rally. Sarà decisamente un’estate movimentata”.