Al Quartiere 2 è stato aperto un punto Digitale facile, nel quale operatori forniscono gratuitamente assistenza e formazione ai cittadini nell’utilizzo di servizi online e tecnologie digitali.

Il nuovo punto di facilitazione digitale, in largo Pucci 7, è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Va a sostituire uno dei due presenti nel Quartiere 4, a Windsor Park, garantendo così una migliore distribuzione sul territorio.

Il progetto “Digitale Facile a Modena”, avviato nel 2024 e che conta complessivamente sette punti di facilitazione digitale, ha l’obiettivo di rendere l’innovazione dei servizi on line alla portata di tutti, anche delle persone con meno competenze digitali. Nei punti Digitale facile si lavora infatti su assistenza personalizzata e sono disponibili servizi come il rilascio di credenziali Spid, la prenotazione di appuntamenti o certificati, la presentazione di pratiche edilizie o tributarie, la ricerca di informazioni turistiche o sulla mobilità, l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico. Ma anche l’attivazione di una casella di posta elettronica o di Pec (Posta elettronica certificata), l’installazione dell’app Io e altre utili sul proprio smartphone, l’effettuazione di un pagamento tramite PagoPa, la stampa di un certificato tramite Anpr (banca dati anagrafica nazionale della popolazione residente) o l’iscrizione all’Indice nazionale dei domicili digitali. La rete dei punti Digitale facile offre, inoltre, formazione per ogni livello di competenza, dall’uso di computer e smartphone per principianti a corsi di approfondimento per migliorare la conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. In particolare, presso il Laboratorio Aperto e la Palestra Digitale Make It Modena vengono organizzati corsi di formazione e workshop sulle nuove tecnologie, robotica educativa, storytelling immersivo e interattivo, innovazione digitale.

Oltre a quello nella sede del Quartiere 2, i punti Digitale facile sono presenti all’Ufficio relazioni con il pubblico “Piazzagrande” (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì anche dalle 14 alle 18), al Punto informativo presso l’Anagrafe di via Santi 40 (lunedì e sabato dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 9 alle 13), al Quartiere 3 in via Don Minzoni 121 – via Padova 149 (martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30), alla Palestra digitale Make It Modena in strada Barchetta 77 (martedì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 17), al Laboratorio aperto in viale Buon Pastore 43 (lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, martedì, mecoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13), al Multicentro educativo Sergio Neri in viale Jacopo Barozzi 172 (lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 14.30 alle 17.30).

Il progetto Digitale Facile a Modena è realizzato grazie all’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziata dall’Unione europea e si inserisce tra le azioni del “Piano digitale 2024” nell’ambito di Modena Smart City, l’Agenda Digitale Locale. Oltre a rispondere alle esigenze di alfabetizzazione digitale, il progetto si colloca nel contesto più ampio della transizione digitale, in linea con le direttive e le priorità regionali e dell’Unione Europea.

Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale del Comune (www.comune.modena.it). Per prenotare l’accesso al servizio si potrà utilizzare il numero verde (800 141 147) o l’apposito sito web predisposto dalla Regione (https://regioneer.it/digitale-facile).