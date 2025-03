E’ giunto alla sua terza edizione il Novi Music Festival, il ciclo di concerti promosso dal Comune di Novi di Modena, dedicato agli amanti della musica e finalizzato alla promozione della cultura musicale nei diversi luoghi del territorio.

Anche nel 2025 il direttore artistico Massimo Malavasi ha scelto di riproporre la formula che ha riscosso tanto successo nei due anni precedenti, ossia presentare quattro concerti di generi diversi accomunati dalla qualità artistica degli interpreti e dei programmi, per quattro sabati consecutivi tra marzo e aprile. Il programma si arricchisce quest’anno di un quinto appuntamento: una eccezionale masterclass per pianisti.

Si parte alla Sala “Tina Zuccoli” di Rovereto sabato 15 marzo alle ore 20.45 con i Jazz Lag, travolgente quintetto milanese che con il loro spettacolo “GIPSY LOVERS” trascinerà il pubblico in un intenso viaggio musicale tra i grandi classici del jazz americano, francese e italiano dell’era swing e le atmosfere gitane del grande Django Reinhardt

La formazione è guidata dall’inconfondibile talento vocale di Ludovica Piccardo, accompagnata dal cuore pulsante del contrabbasso di Pietro Beretta, dal virtuosismo chitarristico di Carmelo Tartamella e Michele Frigoli, maestri sopraffini del genere, il tutto avvolto dalla passione gitana di Andrea Aloisi e del suo violino.

Secondo appuntamento nella Chiesa di Sant’Antonio in Mercadello sabato 22 marzo alle ore 20.45 con l’ensemble Etruria Barocca che farà ascoltare lo “STABAT MATER” di Giovanni Battista Pergolesi, uno dei massimi capolavori della musica barocca per voci, archi e basso continuo, scritto poco prima della morte, e altre mirabili pagine del barocco italiano, tra cui alcuni estratti inediti dalle SEI SONATE DA CHIESA per due violini e basso continuo di Tomaso Albinoni.

Con l’ensemble toscano Etruria Barocca, fondato nel 2012 e diretto da Dimitri Betti, specializzato nella ricerca, trascrizione ed esecuzione con strumenti originali di composizioni inedite e meno conosciute del panorama musicale toscano ed europeo, anche il soprano Martina Barreca e il mezzosoprano Anna Chiara Mugnai.

Terzo appuntamento nella Sala Civica “E. Ferraresi” di Novi sabato 29 marzo alle ore 20.45 con il RECITAL PIANISTICO di KRISZTINA FEJES. La grande pianista ungherese presenterà un programma dedicato ad alcuni dei massimi compositori italiani e ungheresi, da Muzio Clementi a Franz Liszt e Zoltán Kodály.

Krisztina Fejes, è una concertista richiesta in tutto il mondo, e tiene regolarmente masterclass in Germania, Stati Uniti d’America, Spagna e Cina. In occasione della sua partecipazione al Novi Music Festival 2025 terrà una eccezionale masterclass per pianisti completamente gratuita, domenica 30 marzo alle ore 9.00 presso la Sala “E. Ferraresi”. Per partecipare in qualità di allievi si richiede la preventiva prenotazione al 347 8121089, mentre per assistere all’evento in qualità di uditori non è richiesta la prenotazione.

Il Novi Music Festival 2025 si concluderà sabato 5 aprile nella Sala Civica “E. Ferraresi” di Novi alle ore 20.45 con Armonya Nova Ensemble con un concerto dal titolo “MUSICHE DEL PRESENTE”. Dopo la calorosa accoglienza riservatagli nelle due precedenti edizioni, il pianista e compositore Massimo Malavasi presenta alcune fra le sue più recenti composizioni in un concerto con pianoforte, voce e quartetto di saxofoni.

In questo concerto è accompagnato da un quartetto di saxofoni per eseguire la riduzione del Concerto n. 1, Op. 5, per Pianoforte e Orchestra e, recentemente registrato al Pannonia Studio di Budapest con la direzione del M° Peter Illenyi. In anteprima alcuni brani tratti dal nuovo musical in corso di realizzazione.

Al pianoforte lo stesso compositore accompagnato da Giuliano Nora, Simone Valla, Davide Vicari e Zoe Turci ai saxofoni, e Laura Biolcati Rinaldi alla voce.

Il Festival, fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura Annalisa Paltrinieri, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Novi360.

I concerti inizieranno alle ore 20.45.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.