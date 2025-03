Sono emersi dati molto interessanti dal partecipato incontro che si è svolto martedì sera in Municipio a Castelnovo Monti, con rappresentanti dell’Amministrazione comunale e tecnici Iren, sui risultati del primo anno dall’introduzione del sistema di raccolta differenziata puntuale dei rifiuti. Un sistema basato sulla racconta domiciliare porta a porta con cassonetti dotati di chip per il conteggio delle svuotature nel capoluogo e a Felina, e l’apposizione dei nuovi cassonetti informatizzati per i rifiuti residui, utilizzabili con le eco-card personali, nelle frazioni. L’incontro è stato particolarmente animato, e ha visto anche tante domande e questioni su un servizio che si sta gradualmente consolidando ma che, come hanno confermato anche il Sindaco Emanuele Ferrari e l’Assessore all’ambiente Giorgio Severi, ha ancora necessità e possibilità di aggiustamenti.

Per Iren a rispondere a molti temi posti dal pubblico sono stati i tecnici Pietro Fornaciari, Martina Somenzi e Gianluca Franchini. Sono state anche fornite alcune statistiche meritorie di analisi: ad esempio dal 2023 al 2024 la percentuale di raccolta differenziata per il comune di Castelnovo Monti è passata dal 70,7% al 90,3%. Un dato che sembrerebbe straordinario ma che in realtà, come ha spiegato Fornaciari, “non è solo frutto di comportamenti virtuosi ma anche di comportamenti scorretti, ad esempio abbiamo utenti che portano i propri rifiuti nei cassonetti di altri comuni, non lontano dai confini di Castelnovo. E poi abbiamo purtroppo registrato numerosi conferimenti irregolari, con rifiuti indifferenziati immessi nei cassonetti della raccolta differenziata, della carta o della plastica, comportamento ancora più grave perché “sporcando” il contenuto rischiano di vanificare il comportamento di chi effettua la raccolta correttamente”.

Sono stati anche registrati numerosi casi di abbandoni irregolari nelle piazzole, vicino ai cassonetti, e ha spiegato Ferrari che “attualmente grazie alla collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie cerchiamo di risalire ai responsabili anche analizzando i rifiuti abbandonati, ma le sanzioni sono il più delle volte oggetto di ricorsi. Per questo, anche grazie ad un finanziamento ottenuto dall’Unione attraverso il Pnrr, presto installeremo un sistema di videocamere di sicurezza, che non sarà specificamente legato all’individuazione dei trasgressori sui rifiuti ma potrà analizzare anche i movimenti verso le piazzole e grazie alla lettura delle targhe ci consentirà facilmente di individuare gli autori di abbandoni irregolari con certezza”.

Dai dati rilevati da Iren, è emerso anche che a Castelnovo c’è un 30% di utenti residenti che nel corso dell’anno passato non ha effettuato nemmeno una svuotatura di rifiuti indifferenziati, il che significa che sicuramente questi rifiuti vengono smaltiti in modo errato, mentre ci sono ancora residenze che non hanno attivato del tutto la Tari, configurandosi quindi come evasori.

“Cercheremo di intervenire anche su queste situazioni – hanno concluso Ferrari e Severi – con intenti educativi e di indirizzo verso comportamenti corretti prima che sanzionatori, ma ovviamente se sarà necessario arriveremo anche alle sanzioni per far sì che si paghi tutti per pagare meno: attualmente i comportamenti scorretti ricadono sulla tariffa e devono essere ripagati da tutti, anche coloro che sono virtuosi. Abbiamo raccolto anche gli interventi dei consiglieri del gruppo Castelnovo al Centro Mattia Casotti, Ermanno Briglia, Sabina Nardini e Gabriele Tacconi, ai quali abbiamo proposto di costruire insieme un gruppo di lavoro in quanto parliamo di un tema assolutamente trasversale. Li riconvocheremo unitamente ai tecnici Iren per valutare come affrontare le difficoltà emerse durante la serata”.