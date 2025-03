Un fine settimana di marzo ricco di appuntamenti dedicati alla lettura, per coinvolgere grandi e piccini, appassionati e curiosi. “Cavriago Città che Legge”, la rete soggetti pubblici e privati, coordinati dal Multiplo Centro Cultura del Comune di Cavriago che lavora insieme per creare un’offerta culturale ricca e diversificata e una comunità di lettori attiva e partecipe, propone per il weekend del 15 e 16 marzo cinque eventi unici, che spaziano dai club di lettura per bambini e ragazzi, al “Silent Reading Party” in una location speciale, fino a un book club dedicato alle grandi autrici della letteratura.

Sabato 15 marzo:

Ore 10 – Club di lettura per bambini (classi terze, quarte e quinte) al Multiplo :

Il Multiplo apre le sue porte ai giovani lettori per un viaggio avventuroso tra le pagine dei libri. In compagnia delle esperte di “Galline Volanti” e delle “Amiche del Multiplo”, i bambini potranno scoprire nuovi mondi e condividere le loro passioni.

Su iscrizione.

Ore 10.30 – Lettura e laboratorio per bambini “Non voglio essere mostro” con Chiara Ficarelli, alla Libreria Semola di Cavriago :

Primo appuntamento di una rassegna di incontri con autrici e autori di albi illustrati per festeggiare la primavera.

Su iscrizione.

Ore 15 – Avamposto FuoriLegge Bookworms (ragazzi scuole medie e superiori) al Multiplo :

Il gruppo di lettura per ragazzi delle scuole medie e superiori si riunisce per discutere di libri, incontrare autori e condividere la passione per la lettura. Un’occasione per scoprire nuovi titoli e fare nuove amicizie.

Ingresso libero.

Ore 17.30 – Silent Reading Party al Forno Baldi di Cavriago :

Dopo il successo del primo incontro, il “Silent Reading Party” si sposta al Forno Baldi (Via della Repubblica 28), che aprirà le sue porte in esclusiva per lettori e lettrici. Un’esperienza unica di lettura collettiva, in silenzio e con i telefoni offline, all’insegna del relax e della socialità. Alle 18.30, partecipa alla conversazione aperta e al confronto condotto da Francesca Pedroni, volontaria di “Cavriago Città che Legge”. Il Forno Baldi proporrà un aperitivo al costo di 5€.

Ingresso gratuito, su iscrizione.

In occasione del Party per lettori, sabato pomeriggio si attiverà anche il primo punto in paese della Collezione OFF del Multiplo con un nuovo scaffale di libri a disposizione dei clienti del Forno per essere letti in negozio o presi in prestito gratuito. Con Collezione OFF una sezione di libri esce dal Multiplo per circolare di mano in mano per il paese fuori dal circuito tradizionale della biblioteca, a disposizione di negozi, bar, condomini, studi medici che ne facciano richiesta.

Domenica 16 marzo:

Ore 15 – Bookclub “Maestre”al Multiplo :

L’associazione Scambiamente con il suo gruppo di lettura “Una stanza tutta per sé” aderisce al book club diffuso lanciato da Carolina Capria (@lhascrittounafemmina) e propone 5 incontri al Multiplo dedicati a 5 autrici: Jane Austen, Charlotte Bronte, Margaret Mitchell, Toni Morrison, Goliarda Sapienza. Un’occasione per confrontarsi sui capolavori della letteratura e trarre ispirazione dalle loro eroine. Il primo appuntamento, domenica 16/3, è dedicato al romanzo “Persuasione” di Jane Austen. Seguiranno: domenica 13 aprile Jane Eyre di Charlotte Brontë; 11 maggio, Via col vento di Margaret Mitchell; 15 giugno, Amatissima di Toni Morrison; Luglio (data da definirsi), L’arte della gioia di Goliarda Sapienza.

Ingresso libero.

“Cavriago Città che Legge” è un progetto ambizioso e inclusivo, nato nel 2023, con l’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare le diverse realtà culturali del territorio di Cavriago.

Il progetto si basa sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, coordinati dal Multiplo Centro Cultura del Comune di Cavriago: una rete di associazioni, istituzioni e operatori culturali lavora insieme per creare un’offerta culturale ricca e diversificata. L’obiettivo principale è mettere al centro i lettori e i libri, creando occasioni di incontro, confronto e condivisione, valorizzando il territorio attraverso sinergie tra le diverse realtà attive sul tema della lettura. Il progetto ha portato nel 2024 alla stipula di un Patto per la lettura, che definisce la collaborazione tra Comune e soggetti firmatari per la realizzazione di progetti sulla lettura e questo lavoro di rete è stato premiato dal del Centro per il libro e la lettura (CEPELL) con un finanziamento per sostenere le attività e i progetti.