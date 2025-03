Centri estivi: a Modena si raccolgono le adesioni dei gestori

Sono già iniziati i preparativi per l’estate che bambini e ragazzi potranno trascorrere nei centri estivi che si svolgeranno in città. Il settore Servizi educativi del Comune di Modena ha pubblicato on line sul sito dell’Ente gli avvisi pubblici per l’aggiornamento degli elenchi di soggetti che gestiscono proposte estive.

Un primo avviso si rivolge ai gestori di attività destinate alla fascia d’età 9-36 mesi in programma da luglio a settembre, mentre un secondo bando è riferito alle proposte per la fascia 3-13 anni (fino a 17 anni in caso di ragazzi e ragazze con disabilità) che si svolgeranno da giugno a settembre.

“Oltre ad avere un ruolo fondamentale per la conciliazione vita-lavoro, offrendo alle famiglie un supporto concreto nell’organizzazione dei tempi quotidiani – afferma l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli – i centri estivi offrono a bambini e bambine, ragazze e ragazzi un’opportunità importante per recuperare socialità e tempi lunghi e distesi per il gioco e per l’incontro coi coetanei; sono quindi momenti importanti per la loro crescita e il loro benessere. Giusto quindi puntare a un’offerta di qualità, sempre più accessibile e inclusiva”.

Con l’adesione agli albi comunali, i gestori possono accedere alle misure incentivanti, in via di definizione, promosse dal Comune di Modena, ovvero a iniziative di sostegno economico alle famiglie e per l’integrazione dei bambini e delle bambine con disabilità nei centri estivi.

L’iscrizione agli albi consente, inoltre, di richiedere l’utilizzo di locali di proprietà comunale (nidi, scuole d’infanzia e scuole degli Istituti comprensivi) nel caso i gestori non dispongano di una sede adeguata alle attività estive. Le concessioni avverranno, previa verifica con i dirigenti scolastici, compatibilmente con la disponibilità delle sedi e le attività programmate. Per l’utilizzo di istituti scolastici è previsto inoltre il versamento di una cifra forfettaria settimanale a titolo di contributo per le utenze.

Le domande di adesione agli albi e le eventuali richieste di assegnazione di strutture educative vanno presentate entro il 27 marzo. Nella pagina dedicata del sito internet del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) i gestori interessati potranno consultare tutte le informazioni necessarie e scaricare i moduli che andranno inviati (compilati e sottoscritti dal legale rappresentante) per posta elettronica certificata (casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it).