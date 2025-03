I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 34enne senegalese, disoccupato e senza fissa dimora, ricercato da dicembre 2023. Il 34enne era riuscito a sfuggire alle Forze di polizia che lo stavano cercando in tutta Italia per notificargli un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

A settembre 2024 era stato emesso un nuovo provvedimento a carico dell’uomo: 10 anni di reclusione determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna che aveva ricevuto per una serie di reati commessi negli ultimi anni: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un pubblico ufficiale, evasione, maltrattamenti contro familiari o conviventi, furto aggravato e danneggiamento.

A rintracciare il 34enne sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna che durante un controllo del territorio per le vie del centro, hanno visto un uomo in Piazza Antonio Scaravilli che indossava un paio di occhiali da sole vintage molto grandi. Richiamati dal look appariscente del soggetto che non poteva passare inosservato, i Carabinieri si sono accorti che si trattava dell’individuo che stavano cercando da più di un anno. A quel punto, i Carabinieri, dopo averlo identificato, lo hanno informato della situazione e gli hanno notificato il provvedimento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne è stato tradotto dai Carabinieri in un Istituto penitenziario.