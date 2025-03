La collaborazione tra l’associazione “Quellidel29”, gestore del teatro Astoria, e l’Amministrazione comunale sta portando risultati concreti sia nella valorizzazione dell’offerta culturale sia nel rendere il teatro uno spazio sempre più inclusivo, inteso come luogo della e per la comunità.

Grazie a questa sinergia, nel 2025, sono partiti servizi innovativi di welfare culturale come CineMamme e Tata BLA, che rendono cinema el teatro un luogo più fruibile per le famiglie.

Nel 2024 la collaborazione si è attuata anche in iniziative speciali che hanno coinvolto la cittadinanza, come in occasione della serata di cinema gratuita per la Giornata contro la violenza sulla donna che ha visto in sala 156 presenti e l’evento di Halloween “Dolcetto o Scherzetto”, con 100 partecipanti tra bambini e adulti. Iniziative che continueranno anche nel 2025.

Un’attenzione particolare è stata poi dedicata ai più giovani attraverso “Historia Code”, un progetto che coniuga storia, arte e tecnologia in un percorso educativo innovativo e coinvolgente. Sono stati oltre 300 gli studenti delle scuole fioranesi che hanno preso parte all’iniziativa di promozione della creatività e della cultura artistica locale, proposta dal teatro Astoria: 3 sezioni della scuola d’infanzia, 2 classi della scuola primaria e 8 classi delle medie.

Il progetto, ideato dall’associazione Quelli del 29 e co-finanziato dalla Regione, ha come obiettivo quello di avvicinare i più giovani alla scoperta del territorio, attraverso l’arte, la storia, la cultura e le emozioni. Sono stati realizzati laboratori teatrali nelle scuole su storie ed emozioni; gli studenti hanno poi potuto partecipare a repliche dello spettacolo Historia Code che unisce contenuti dal vivo a ricostruzioni storiche virtuali, visibili attraverso i visori VR a 360 e, a fine 2024, è stata realizzata una mostra, Arts Code, di elaborati grafici, pittorici e scultorei degli studenti del territorio, che ha valorizzato la loro creatività. Tutte le attività sono state a ingresso gratuito.

“Il gradimento degli studenti partecipanti e degli insegnanti a Historia Code, ci dimostra quanto sia importante avvicinare ai linguaggi teatrali e cinematografici fin da piccoli, per stimolare la creatività, le capacità espressive e di interazione, oltre che crescita culturale. – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini – Continueremo a lavorare per promuovere iniziative che sappiano unire tradizione e innovazione, educazione e intrattenimento, con l’obiettivo di rendere la cultura sempre più vicina e accessibile a tutti.”