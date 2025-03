Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di una nuova area gioco all’interno del Parco della Pace alle Mura San Carlo. Si tratta dell’installazione di vari attrezzi di equilibrio e di abilità uniti in un percorso avventuroso che consentirà ai bambini dai 3 ai 12 anni di sperimentare il movimento su diversi gradi di difficoltà. La nuova area gioco è composta da passaggi su tronchi, tunnel e assi. I giochi sono tutti realizzati in legno di Robinia, molto resistente all’umidità, prelevato in modo controllato e sostenibile: il legno viene scortecciato, privato dell’alburno, levigato e lavorato a mano per realizzare attrezzature durature e sicure nel rispetto delle norme di sicurezza UNI-EN-1176.

“Con la creazione di un nuovo percorso avventura al Parco della Pace crediamo di essere riusciti a coniugare rispetto per l’ambiente e attenzione per le attività di gioco e divertimento per i più piccoli – spiega la vicesindaca Sara Bonafè – I nuovi giochi sono tutti realizzati con materiale ecosostenibile, plastic free e riciclabile al 100%. Un ulteriore segnale di attenzione che l’Amministrazione comunale vuole continuare a lanciare per quanto riguarda l’importanza di muoversi all’aria aperta, rendendo così le nostre aree verdi luoghi dove poter fare attività fisica per il benessere anche dei bambini e degli adolescenti. Inoltre questo intervento dimostra come continui l’attenzione della nuova Amministrazione comunale in questi primi mesi di mandato nei confronti delle frazioni anche per quel che riguarda i giochi nei parchi pubblici”.

L’installazione al Parco della Pace fa parte di un più complessivo intervento effettuato dall’Amministrazione comunale per migliorare o rinnovare le aree gioco all’interno dei parchi cittadini. In particolare nel 2024 sono stati installati una passerella con traversi oscillanti nell’area verde di via Nazionale Toscana, un tunnel in quella di Castel de’ Britti, due giochi a molla a Colunga e un canestro per i giochi dei bambini proprio nello spazio verde della Mura San Carlo.