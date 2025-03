È un’iniziativa che intreccia le riflessioni legate alla Giornata internazionale della donna e la necessità della memoria quella che venerdì 14 marzo si tiene a Soliera. Alle ore 21 nella sala grande di Habitat, il centro culturale di via Berlinguer 201, è in programma lo spettacolo “Paura non abbiamo. 70 anni di lotte per i diritti delle donne” di e con Elisa Lolli e Maria Giulia Campioli, con le musiche dal vivo di Marco Sforza.

Quattro donne del territorio delle Terre d’Argine, quattro biografie di lavoratrici prendono vita e si raccontano in una performance teatrale che ripercorre le lotte, la forza e il coraggio con cui le donne si sono fatte largo nella società italiana del dopoguerra. Tra difficoltà e pregiudizi il cammino di emancipazione e di riconoscimento dei diritti viene raccontato dalla viva voce delle protagoniste di quegli anni. La sceneggiatura, infatti, è costruita a partire da un’attenta ricerca d’archivio e a più riprese porta in scena direttamente le parole delle donne. Sul palco dialogano due attrici accompagnate da musiche originali e eseguite dal vivo, che coniugano la profondità delle riflessioni proposte a un racconto vivace e coinvolgente. A rivivere sono i pensieri, le speranze e lotte di lavoratrici a domicilio, consigliere comunali e sindacaliste, come la solierese Luciana Sgarbi.

L’ingresso è libero.

Lo spettacolo promosso dal Comune di Soliera, dalla Fondazione Campori, dall’Unione delle Terre d’Argine, dal Centro Documentazione Donna di Modena e dall’associazione Pophistory, con il contributo di Coop Alleanza 3.0.