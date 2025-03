Un evento unico (sabato 15 marzo, ore 21) che unisce arte, performance, teatro e musica. Il pittore, scultore, illustratore Michele Ferri porta in scena al Centro Culturale Mavarta di S.Ilario il suo libro “Cacciacuore” insieme all’attore Lorenzo Bonini e a due musicisti d’eccezione: Emiliano Vernizzi al sassofono e Gregorio Ferrarese a contrabbasso ed elettronica.

Di origine marchigiane e attualmente residente a Reggio Emilia, pittore, scultore, illustratore, con un passato da violinista e una lunga residenza parigina, Ferri era stato protagonista di un’apprezzata mostra al Centro Mavarta nella primavera del 2023. Illustratore per numerose case editrici italiane e francesi (Editions Sarbacane, La Martinière Jeunesse, Rizzoli, Orecchio Acerbo, Salani, Lapis, Artebambini, San Paolo), ha insegnato all’ISIA di Urbino e conduce workshops sulla creatività nelle arti visive per istituzioni pubbliche e private.

“Cacciacuore”, pubblicato nel 2021 da Corsiero Editore, racconta una storia per immagini che ruota intorno al fenomeno dell’innamoramento come moto interiore ed esperienza: il suo immaginario protagonista insegue simbolicamente come prede i cuori, i colori e tutte quelle emozioni che lui non riesce più a trovare in sé stesso.

Così Ferri presenta il nuovo progetto: “Metteremo in scena le immagini realizzate dal vivo per raccontare ed esprimere con il linguaggio dei colori, del segno e delle forme, il personaggio del mio libro interpretato dalla performance solistica di un attore. Con le “voci” delle immagini e delle parole dialogheranno due musicisti anch’essi presenti in scena con composizioni originali realizzate espressamente per questa occasione, improvvisazioni e ambientazioni sonore”.

Ad accompagnarlo, come si diceva, Lorenzo Bonini, attore della compagnia Teatro del Cigno (Reggio Emilia) e i musicisti Emiliano Vernizzi e Gregorio Ferrarese. Il primo è un nome di punta del nuovo jazz italiano, co-leader in diversi progetti originali che spaziano dal post-bop al funk, dall’elettronica a rock e pop; il secondo, batterista, contrabbassista e docente (anche presso la Scuola “M. Pagliarini” del Mavarta), suona con numerose formazioni spaziando dal jazz al rock e ha partecipato a molte rassegne e festival in Italia e in Europa.

Ingresso libero. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.mavarta.it