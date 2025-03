Dopo il grande successo di ‘Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?’, ArtistiAssociati ripropone il fortunatissimo sodalizio artistico tra Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta che tornano insieme sul palco, accanto a Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro, in ‘Ti sposo ma non troppo’, in scena dal 14 al 16 marzo al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16).

La pièce, scritta e diretta da Pignotta e già approdata al cinema nel 2014, ridefinisce il concetto stesso di commedia romantica. ‘Ti sposo ma non troppo’, infatti, non è solo una storia d’amore, è uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee, un testo che intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano.

I protagonisti sono quattro quarantenni che navigano in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito. Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna innamorata e madre devota, sconvolta dal tradimento del marito. Luca (Gabriele Pignotta), fisioterapista divorziato, si barcamena tra l’amore per la figlia e le illusioni delle app di incontri. Carlotta e Andrea, interpretati da Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro, sono sposati da quindici anni e affrontano una crisi matrimoniale che mette in discussione tutto ciò che credevano di sapere sull’amore…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it