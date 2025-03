Il suggestivo borgo di Trebbo di Reno (BO) sarà il palcoscenico dell’Aperigiro 2025, il raduno nazionale dedicato all’Ape Piaggio, in programma nel weekend del 15 e 16 marzo 2025. L’evento, promosso dall’Ape Club d’Italia, si svolgerà in concomitanza con la 213ª Festa della Raviola, una tradizione secolare le cui origini risalgono a oltre tre secoli fa.

Per due giorni, collezionisti e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero si riuniranno per celebrare l’iconico tre ruote, condividendo momenti di convivialità e scoprendo le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio. Un viaggio tra tradizione e motori, in cui la passione per l’Ape si intreccerà con il fascino dell’Emilia-Romagna.

Durante il weekend, le instancabili Ape attraverseranno le strade della provincia, regalando ai partecipanti l’opportunità di esplorare scorci suggestivi e sapori autentici. A rendere l’evento ancora più speciale sarà la presenza di delegazioni internazionali, testimoniando il richiamo senza confini di questo storico veicolo.

Il programma si aprirà sabato 15 marzo con l’Assemblea Ordinaria dell’Ape Club d’Italia, un momento di confronto sulle future attività dell’associazione. Nel pomeriggio, il corteo apistico si muoverà lungo un percorso panoramico che condurrà all’Abbazia di San Luca, con soste in luoghi di interesse storico e paesaggistico.

La giornata di domenica 16 marzo sarà invece dedicata al legame tra il passato e il presente della motoristica italiana. Dopo il ritrovo mattutino, la colonna di Ape si dirigerà verso il Museo Lamborghini, per un incontro simbolico tra due eccellenze del Made in Italy: l’umile ma tenace Ape con i potenti bolidi e gli inarrestabili trattori della casa di Sant’Agata Bolognese. A seguire, un pranzo conviviale sancirà la conclusione dell’evento, con premiazioni e ringraziamenti agli organizzatori.

Oltre a rappresentare un’occasione imperdibile per gli appassionati, l’Aperigiro 2025 è un’importante vetrina per il territorio, esaltandone la cultura, le tradizioni e la gastronomia. Un appuntamento che celebra non solo un veicolo, ma un vero e proprio simbolo di ingegno e versatilità italiana.

L’arrivederci di Ape Club d’Italia è al prossimo raduno, per proseguire insieme questo viaggio all’insegna della passione e della scoperta, con il rombo – o meglio, il ronzio – delle Ape che continuerà a riecheggiare sulle strade d’Italia e del Mondo.