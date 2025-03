Ordine di evacuazione da questa sera dei piani bassi delle abitazioni collocate in alcune zone della città, sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, nidi d’infanzia e centri di formazione professionale, stop anche delle attività sportive negli impianti pubblici, chiusura dei parchi e dei percorsi escursionistici e ciclabili: sono questi i provvedimenti adottati dal Comune di San Lazzaro di Savena in vista dell’allerta rossa emanata dalla Protezione civile per domani, venerdì 14 marzo. La sindaca Marilena Pillati ha firmato le ordinanze che fissano, in via precauzionale, tutte le disposizioni necessarie a garanzia della sicurezza dei cittadini.

In particolare l’ordine di evacuazione dei piani interrati e terra entrerà in vigore dalle 22 di questa sera, giovedì 13 marzo, e riguarderà le seguenti abitazioni:

PONTICELLA – VIA BENASSI, CIVICI PARI DA INCROCIO CON VIA SAN RUFFILLO FINO AL N. CIVICO 140;

PONTICELLA – VIA BENASSI, N. CIVICI DISPARI DA INCROCIO CON VIA SAN RUFFILLO FINO INCROCIO VIA DEI GELSI;

PONTICELLA – VIA BELVEDERE DA INCROCIO VIA SAN RUFFILLO A N. CIVICO 4, AMBO I LATI;

PONTICELLA – VIA DEL BOSCO AMBO I LATI DA INCROCIO VIA SAN RUFFILLO FINO A CIVICO N. 3;

PONTICELLA – VIA DEL RIO DA VIA SAN RUFFILLO A VIA EDERA AMBO I LATI;

PONTICELLA- VIA SAN RUFFILLO DA CIVICO N. 10 FINO AD INCROCIO CON VIA BENASSI;

IDICE: VIA DEL FIUME TUTTI I CIVICI PARI DAL CIVICO N.4;

IDICE: VIA DEL FIUME TUTTI I CIVICI DISPARI DAL CIVICO N.3;

IDICE: VIA CA’ BASSA DA CIVICO N. 23 A CIVICO N.29;

IDICE: VIA EMILIA DA N. CIVICO 371 A 373 lettera C – COMPRESE TUTTE LE PROPRIETA’ PROSPICIENTI IL TORRENTE;

VIA F.LLI CANOVA N. CIVICI PARI DA INCROCIO VIA EMILIA FINO AD INCROCIO CON VIA DELLA REPUBBLICA;

VIA MINARINI AMBO I LATI FINO AD INCROCIO CON VIA FORNACE;

VIA BERTELLI N. CIVICI PARI DA CIVICO N. 6 A CIVICO N. 8;

VIA CA’ RICCHI, CIVICI PROSPICIENTI AL TORRENTE;

VIA SCORNETTA , N. CIVICI PARI DAL 16 AL 20 E DISPARI DAL N. 15 AL N.19;

VIA ZUCCHI , N. CIVICI DISPARI;

VIA CASTIGLIA N. CIVICO 4;

MURA SAN CARLO- VIA DEL SEMINARIO DAL N. CIVICO 102 AL N. CIVICO 11 TUTTE LE LETTERE;

VIA MARTIRI DI PIZZOCALVO DA INCROCIO CON VIA BELLARIA A INCROCIO CON VIA PONTEBUCO

LOC. PONTEBUCO – TUTTE LE VIE COMPRESO TRATTO VIA BELLARIA;

PIZZOCALVO – TUTTE LE VIE COMPRESA VIA MOLINO GRANDE E VIA PEDAGNA, VIA ANDREOLI DA INCROCIO VIA FONDE’ AL N. CIVICO 57, AMBO I LATI;

VIA FONDE’ DA INCROCIO VIA PALAZZETTI A N. CIVICO 24;

VIA COLUNGA N. CIVICO 51.

Per la località FARNETO (tutte le vie) l’ordine di evacuazione si estende anche ai piani rialzati.

Disposto il divieto assoluto di transitare e sostare nelle vicinanze dei corsi d’acqua se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di evacuazione. Si invitano i cittadini a spostare i veicoli fuori dalle vie interessate dall’ordinanza e mettere in sicurezza gli animali. Inoltre è stata disposta la chiusura al traffico, sempre in via precauzionale, di via Montebello (a circa 2 km dall’incrocio con via Fondè), via Martiri di Pizzocalvo (tra la fine del centro abitato di Villaggio Martino e l’intersezione con via Croara), e via Caselle nel tratto corrispondente al civico 119.

L’Amministrazione comunale ha individuato come struttura di accoglienza per l’emergenza il PalaYuri di via Repubblica 4, che già dalla serata di oggi sarà disponibile per accogliere le persone coinvolte dall’ordine di evacuazione. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, è possibile fare riferimento alla Centrale Operativa della Polizia Locale (utilizzando il numero telefonico 051/6228122), che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza. Sul sito del Comune verrà attivato anche un modulo online per segnalare eventuali criticità o esigenze da parte dei cittadini.

Domani, venerdì 14 marzo, sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi d’infanzia e istituti per la formazione professionale presenti sul territorio di San Lazzaro, così come non saranno consentite le attività sportive negli impianti pubblici. L’invito a tutti i cittadini è quello di limitare al massimo gli spostamenti mentre resteranno chiusi i parchi pubblici e i percorsi escursionistici e ciclabili.

“Purtroppo le previsioni ci indicano per la giornata di domani una situazione di massima allerta sia per la quantità di pioggia che potrebbe cadere, sia per l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua – spiega la Sindaca Marilena Pillati – Ecco perché abbiamo deciso, in via precauzionale, di evacuare i piani bassi di alcune abitazioni della città, soprattutto in quelle zone che sono state già pesantemente colpite dagli allagamenti dei mesi scorsi. Abbiamo anche deciso di sospendere l’attività didattica nelle scuole, nei nidi d’infanzia e negli istituti per la formazione professionale in modo da ridurre al minimo gli spostamenti. Comprendo il disagio che con questi provvedimenti potranno causare ai cittadini ma in questo momento, viste le previsioni meteo, crediamo che sia prioritario pensare in primo luogo alla sicurezza delle persone”.