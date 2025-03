Si è tenuto questa mattina, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘A. Ferrari’, il primo incontro rivolto agli studenti sul tema dell’educazione stradale, ideato e sviluppato dall’Amministrazione maranellese in collaborazione con la scuola.

L’appuntamento, che sarà replicato il prossimo 21 marzo, fa parte di un progetto più ampio fortemente voluto dall’Assessorato alla Sicurezza e ha coinvolto oggi circa novanta alunni di quattro classi seconde, grazie alla presenza presso l’IIS Ferrari di un ispettore e di un’agente della Polizia locale che hanno dialogato con i ragazzi ed illustrato loro, in modo accessibile ed intuitivo, le regole da rispettare e i corretti comportamenti da tenere lungo le strade.

“È un’iniziativa cui teniamo molto – spiega Elisabetta Marsigliante, Assessore alla Sicurezza -, non a caso rivolta ad una fascia di età che vede gli studenti raggiungere una graduale autonomia come utenti della strada. Il progetto va oltre la sfera puramente nozionistica sulla conoscenza delle regole, comunque importante, ed è soprattutto finalizzato a far riflettere i nostri ragazzi su un concetto più ampio di ‘sicurezza collettiva’. In altre parole, cerchiamo di stimolarli nello sviluppo di un senso di responsabilità verso gli altri e della capacità di distinguere tra giusto e sbagliato”.

L’incontro di questa mattina ha infatti affrontato diverse tematiche legate alla sicurezza stradale, anche attraverso esempi specifici che aiutassero a comprendere i pericoli meno evidenti in determinate situazioni.

Tra questi, si è parlato delle buone pratiche da tenere durante la guida e riguardo alla manutenzione dei veicoli, della consapevolezza relativa a certe manovre vietate dal codice della strada, dei significati della segnaletica più comune e delle conseguenze derivanti dall’uso di alcol o stupefacenti.

In quest’ultimo caso, i ragazzi hanno anche potuto utilizzare degli occhiali ‘speciali’ – messi a disposizione dalla sezione modenese dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – che una volta indossati simulano la guida sotto l’effetto di droghe.

Il progetto sull’educazione stradale proseguirà nei prossimi mesi, anche attraverso altre iniziative e sempre in sinergia con le scuole maranellesi.