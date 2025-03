Mauro Salvatori, Presidente di Confesercenti Area Città di Modena interviene sul tema della sicurezza a Modena, ribadendo l’importanza di garantire un ambiente sicuro per le attività commerciali, i pubblici esercizi e i cittadini.

“Una città più sicura – commenta Salvatori – non solo protegge i suoi residenti e i commercianti, ma rappresenta anche un volano fondamentale per il turismo e per l’economia urbana. La sicurezza è un diritto fondamentale e deve essere garantita in ogni angolo della nostra città. Un aumento della presenza delle forze dell’ordine non solo rafforza la sicurezza immediata, ma trasmette anche un messaggio chiaro a tutti coloro che desiderano visitare Modena: qui si può vivere e lavorare in tranquillità.”

Confesercenti Modena richiede inoltre da tempo che la Questura di Modena venga promossa in fascia A. “Rivolgiamo un appello a tutte le istituzioni competenti affinché valutino con la massima attenzione questa richiesta, che riteniamo fondamentale per garantire un presidio più efficace e, di conseguenza, un livello di sicurezza superiore per la comunità” conclude Salvatori.