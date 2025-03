Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale per bambine, bambini e famiglie realizzato da ATER Fondazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna, domenica 16 marzo alle 16:30 presso il Teatro Ruggeri di Guastalla propone Sonata per tubi. Un concerto in cui tutto può suonare da Rossini a Bach, ma anche i Pink Floyd e i Rolling Stones. Pezzi di tubo che diventano strumenti, finché una bambina sale sul palco e stravolge ogni armonia. Uno spettacolo di circo contemporaneo, adatto a bambini dai 5 anni, che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina che sconvolge ogni armonia. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto.

Info: Teatro Comunale “R.Ruggeri” 0522/839756- 839761 ufficiocultura@comune.guastalla.re.it