Giornata Mondiale del Rene, ben 483 cittadini si sono sottoposti agli screening gratuiti di prevenzione offerti dalla Nefrologia e Dialisi grazie all’impegno volontario di medici, infermieri e operatori. Un successo straordinario che vede più che raddoppiare la partecipazione dello scorso anno.

Il 13 marzo è stata celebrata a Reggio Emilia la Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day), per promuovere la prevenzione delle malattie renali. La Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, diretta dalla dottoressa Mariacristina Gregorini, ha partecipato anche quest’anno con un’importante occasione gratuita di prevenzione al Centro Commerciale Ipercoop Baragalla, grazie a medici, infermieri, operatori socio sanitari e volontari del reparto in collaborazione con Croce Rossa Italiana di Reggio Emilia, che ha fornito supporto logistico e volontari per tutta la durata dell’evento.

Ai cittadini è stato offerto il controllo gratuito della pressione arteriosa e dell’esame urina, seguiti da una valutazione medica da parte dei Nefrologi, con rilascio di un referto con eventuali indicazioni da seguire. Ampiamente superato il risultato, già notevole, dell’edizione 2024.

“E’ fondamentale – sottolinea la dottoressa Gregorini – aumentare l’attenzione mediatica ai problemi renali per migliorare la consapevolezza della popolazione sull’importanza della malattia renale cronica e della sua prevenzione. Il riconoscimento precoce di alcuni segni, come pressione arteriosa elevata e presenza di proteine nelle urine, può servire a prevenire un danno irreversibile ai reni, riducendo così il rischio di sviluppare malattia renale cronica, che rappresenta un problema di salute pubblica per la sua ampia diffusione (oltre il 7% in Italia, con dati in aumento) e per il devastante impatto sulla qualità di vita delle persone e sull’economia sanitaria, visti i costi elevatissimi necessari a gestire le fasi finali della malattia che richiedono dialisi e trapianto”.