“Dopo avere ottenuto, grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di La Perla, l’incontro presso il Ministero del Lavoro, lo stesso ha comunicato alla delegazione sindacale che è in fase di istruttoria un apposito decreto che darà la possibilità della proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione, con effetto retroattivo, per un ulteriore semestre”. Così hanno spigato le organizzazioni territoriali e nazionali di Filctem Cgil e Uiltec Uil al termine dell’incontro questa mattina.

“Un decreto – hanno proseguito le forze sindacali – condizionato dalla rapida cessione delle aziende del Gruppo ad un nuovo soggetto industriale che garantisca il riassorbimento dei livelli occupazionali”.

“Riteniamo pertanto indispensabile l’assunzione di responsabilità di tutte le forze politiche in Parlamento affinché procedano celermente all’approvazione del decreto utile. La celerità dei tempi è un elemento imprescindibile e fondamentale per la riuscita di tutta l’operazione, la salvaguardia occupazionale è la via necessaria per il salvataggio del Gruppo La Perla”: hanno concluso i rappresentanti sindacali.