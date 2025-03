Sassuolo inarrestabile: vittoria a Cittadella e inizia il conto alla rovescia

Il Sassuolo continua la sua marcia trionfale in Serie B, espugnando il Tombolato con un perentorio 2-1 che conferma il primato in classifica e avvicina sempre di più il sogno promozione. Troppa qualità, troppa velocità, troppo Sassuolo per un Cittadella che ci ha provato solo nel finale, quando era ormai troppo tardi.

Primo tempo: Mulattieri sblocca, il Sassuolo domina

La squadra di Grosso, come sempre, scende in campo con l’atteggiamento giusto: compatta, aggressiva e pronta a colpire al momento opportuno. Dopo un primo tentativo del Cittadella con Okwonkwo al 5’, i neroverdi prendono in mano la partita e al 15’ passano in vantaggio. Berardi illumina l’area con un assist perfetto per Volpato, che viene atterrato da Masciangelo. Il pallone vagante arriva a Mulattieri, che con il destro batte Kastrati e sigla l’ottava rete stagionale.

Il Sassuolo controlla il gioco e sfiora il raddoppio al 27’, quando Doig pesca ancora Mulattieri, che manca di poco il tap-in vincente. Il Cittadella tenta di reagire con un paio di buone occasioni, ma Moldovan si supera prima su Okwonkwo e poi su Vita, mantenendo inviolata la porta neroverde.

Secondo tempo: il colpo di Berardi chiude i giochi

La ripresa inizia nel migliore dei modi per il Sassuolo, che al 46’ trova subito il raddoppio. Volpato orchestra l’azione e serve Berardi, che rientra sul sinistro e calcia: il tiro, deviato da Masciangelo, si insacca alle spalle di Kastrati per il 2-0. Un gol che mette in ghiaccio il match.

Da quel momento, la partita diventa un monologo del Sassuolo, che gestisce il possesso con personalità e sfiora il tris con Volpato e Pierini. Il Cittadella prova a riaprire la sfida nel finale, trovando il gol con Tronchin al 90’, ma è troppo tardi. Il Sassuolo resiste e porta a casa un’altra vittoria pesantissima.

Serie A sempre più vicina

Tre punti che pesano come un macigno nella corsa promozione. La squadra di Grosso continua a mostrare un livello superiore alla concorrenza, con una qualità offensiva devastante e una solidità difensiva che fa la differenza.

Dopo la sosta, il Sassuolo tornerà in campo al Mapei Stadium per affrontare la Reggiana, in un derby emiliano fondamentale per avvicinare ulteriormente la promozione. I neroverdi vorranno confermare il loro dominio in campionato, mentre la squadra granata cercherà di vendicare il risultato dell’andata.