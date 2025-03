Proseguono ininterrotti i servizi organizzati dalla Questura di Reggio Emilia all’interno e all’esterno del centro commerciale “I Petali” di Reggio Emilia luogo di ritrovo, soprattutto il sabato pomeriggio, di tantissimi giovani e spesso teatro di risse e altri episodi di micro criminalità.

Nella giornata di ieri, sabato 15 marzo, è stato effettuato uno specifico servizio interforze, coordinato da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia, che ha visto la partecipazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, due pattuglie della Polizia di Stato, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri ed una unità cinofilia della Polizia Locale Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.

La grande presenza delle forze dell’ordine, giustificata dall’esigenza di restituire ai cittadini reggiani un luogo di aggregazione dove poter trascorrere in tranquillità la propria giornata, ha dato i risultati sperati in quanto non si sono registrati spiacevoli episodi legati a contesti di microcriminalità.

Molto utile, infine, è stata la presenza in quei luoghi dell’unità cinofila della Polizia Locale “Lupo K9” che, unitamente agli altri operatori impiegati, ha contribuito ad attuare quella strategia preventiva risultata poi essere vincente.