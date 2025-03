Poco dopo le 5.00 di oggi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in viale Umberto I a Reggio Emilia, a seguito di una segnalazione di furto presso il bar Piccadilly. Sul posto, i militari hanno accertato che ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra del bagno si erano introdotti nei locali asportando, da un primo controllo in corso di esatto inventario, il solo fondo cassa. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Si indaga per individuare le responsabilità.