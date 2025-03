Un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, è avvenuto ieri pomeriggio a Fontanelice. Nello scontro tra una Fiat 500 ed un Toyota Rav 4, lungo via Montanara all’incrocio con via Torre, ad avere la peggio è stato il conducente della 500 che, nello schianto piuttosto violento, è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’autovettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con ambulanza, automedica e elisoccorso, i vigili del fuoco da Fontanelice e da Imola che hanno provveduto a liberare l’uomo dall’abitacolo, i carabinieri e la Polizia locale. Il ferito, un uomo di 64 anni, è stato elitrasportato al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità.