Residua nuvolosità nelle ore notturne ed al primo mattino associata a debolissime e locali nevicate lungo le aree di crinale appenninico in rapido esaurimento cui seguiranno ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata.

Temperature in lieve diminuzione, con le minime attorno a 3/4 gradi sulle pianure interne e fino a 6 gradi sulla fascia costiera; massime con valori attorno tra 9 e 10 gradi. Venti dai quadranti orientali; moderati al mattino su mare e costa e associati a raffiche di forte intensità, in attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso o agitato al primo mattino, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso in nottata.

(Arpae)