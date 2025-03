Hai mai sognato di proteggere l’ambiente e il tuo territorio? Ora puoi farlo! Legambiente Reggio Emilia ti invita a scoprire come diventare Guardia Ecologica Volontaria (GEV), un ruolo fondamentale e sempre più importante per aiutare il territorio, avere un ruolo attivo nella prevenzione dei reati ambientali e fare educazione ambientale.

Mercoledì 19 marzo alle ore 21:00, presso VR33 (ex Maffia) in Viale Ramazzini, 33 a Reggio Emilia, si terrà una serata informativa aperta a tutti i cittadini. Potrai conoscere da vicino le attività delle GEV e dei volontari di Legambiente, scoprire come operano sul territorio e quali sono i poteri di queste figure di pubblico ufficiale.

Ma c’è di più! Durante la serata, potrai iscriverti al corso gratuito per diventare Guardia Ecologica Volontaria, che partirà il 1° aprile. Un’opportunità unica per acquisire le competenze necessarie per controllare il rispetto delle normative ambientali e per informare e sensibilizzare i cittadini.

Inoltre, potrai entrare a far parte di Legambiente, la più grande e diffusa associazione ambientalista italiana, con oltre 115.000 soci e partecipare attivamente alle iniziative.

I volontari di Legambiente e le Guardie Ecologiche ti aspettano mercoledì 19 marzo alle ore 21:00 presso VR33 (ex Maffia) in Viale Ramazzini, 33 a Reggio Emilia.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@legambientereggioemilia.it, consultare il sito www.legambientereggioemilia.it o le pagine social Facebook e Instagram di Legambiente Reggio Emilia.