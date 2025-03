La camera ardente per dare l’ultimo saluto a Fabio Testoni, noto come Dandy Bestia, chitarrista e co-fondatore degli Skiantos, scomparso nei giorni scorsi all’età di 72 anni, sarà mercoledì 19 marzo dalle 9 alle 12 in Sala Tassinari a Palazzo d’Accursio.

Poco prima delle 9 l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo sarà davanti a Sala Tassinari, in fascia, per accogliere il feretro di Dandy Bestia.

Alle 11:30 il sindaco Matteo Lepore terrà un discorso di commemorazione.