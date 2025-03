Si intitola Bollicine lo spettacolo di Max Giusti in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 19 marzo alle ore 21.00: un chiaro rimando alle bollicine che da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine, inoltre, ci si lascia andare alle confidenze più insolite, quelle che Giusti è desideroso di condividere con il suo pubblico.

All’apice della sua maturità personale e professionale, lo showman – senza filtri – è pronto a sprigionare i suoi pensieri e a dire le sue verità, anche quelle più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne – ma anche agli uomini –, l’amore che è sempre più a tempo determinato, la crescita dei figli con in testa dei modelli totalmente superati, essere un volto della tv quando tutti suggeriscono di guardare solo le serie; questo e molto altro. Un flusso di coscienza irresistibile e un viaggio nei tempi attuali, che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà non è mai esistita.