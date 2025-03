Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in diminuzione in particolare nelle minime, con valori inferiori alla media del periodo. Sui capoluoghi sono previsti valori minimi compresi tra 0 e -1 gradi, con locali gelate. Nelle aree aperte di campagna e nei fondovalle saranno possibili valori inferiori. Massime in lieve aumento, attorno a 11/12 gradi. Venti deboli dai quadranti orientali o variabili. Mare inizialmente ancora mosso, con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)