Venerdì 21 marzo alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di intitolazione dell’area verde di via Garigliano a Casumaro. Si chiamerà “Parco 21 marzo” perché in questa data si celebrano tre importanti giornate: la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale e la Giornata mondiale della Poesia.

La proposta di intitolazione è stata avanzata dall’associazione culturale Biblioteca Ileana Ardizzoni a.p.s. di Casumaro.

Il giardino ospita ogni anno un’iniziativa congiunta della Scuola Media di Casumaro e della locale Biblioteca Ileana Ardizzoni, dedicata alla poesia (estesa poi negli anni ad altre discipline) in una data intorno al 21 marzo. Nel primo giorno di primavera, avviene simbolicamente l’uscita dei ragazzi dalla Scuola per un’attività che li mette in contatto con la propria comunità e con i suoi spazi pubblici, ed è un’occasione educativa importante.

La cerimonia di intitolazione sarà aperta dalla benedizione del parroco di Casumaro don Marco Ceccarelli, a cui faranno seguito gli interventi di Claudio Poletti, sindaco di Finale Emilia, Patrizia Melara, assessore Servizi Bibliotecari e Scolastici del Comune di Finale Emilia, Laura Riviello, consigliera del Comune di Cento con delega alla Legalità, Valeria Paganelli, presidente dell’associazione “Biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro Aps”, Giuseppe Baroni, rappresentante del presidio Libera del Centopievese “Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta”.

Al termine degli interventi, Stefania Leprotti leggerà alcune pagine sui temi legati all’intitolazione del parco.

La giornata sarà conclusa da un momento conviviale con aperitivo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.