Specialista in Fisiatria, Neurologia e Psichiatria, molto conosciuto per le importanti ricerche nelle Neuroscienze e nella Neuroestetica, Marchesi è autore di numerosi studi sul rapporto tra genialità e follia, riferite in particolare all’arte. È anche autore di un centinaio di pubblicazioni di argomento neurologico-riabilitativo e ha condotto importanti studi per determinare da cosa è stimolato il nostro cervello, e le dinamiche legate alla creatività. Da sempre molto apprezzato e stimato, rappresenta per tanti novellaresi un punto di riferimento per le sue capacità professionali e le sue doti umane. Da giovedì 20 marzo Gianfranco Marchesi sarà anche novellarese onorario.

L’incontro che si terrà proprio giovedì 20 marzo alle 20:30 alla sala civica presso la Rocca di Novellara dal titolo “Devianza giovanili, cause, effetti e possibili soluzioni” sarà l’occasione per consegnare a Marchesi la cittadinanza onoraria di Novellara, voluta dall’amministrazione precedente per le motivazioni elencate sopra.

L’incontro vedrà la partecipazione di Don Giordano Goccini, oltre a Gianfranco Marchesi, e sarà moderato dal giornalista Mattia Mariani. Organizzato dai Lions di Fabbrico e Correggio, con la collaborazione del comune di Novellara, l’incontro è gratuito e aperto al pubblico.