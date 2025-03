Riqualificare il campetto di quartiere del parco Le Querce offrendo così nuove opportunità ai ragazzi e un rinnovato punto d’aggregazione per l’intero quartiere.

È questo l’obiettivo che Sassuolo Calcio e Comune di Sassuolo si sono prefissati partecipando all’edizione 2024/2025 di “Fattore Campo”, l’iniziativa CSR di BKT per donare nuovi spazi di gioco alle città partecipanti, legata al concorso BKT premia.

Il “Parco Le Querce” è il piccolo parco di quartiere della prima periferia cittadina, dotato di un’area giochi per bambini e campetto recintato, pavimentato ma senza le linee di gioco e provvisto di porte da calcio obsolete e danneggiate.

In caso di vittoria le porte da calcetto saranno sostituite. Inoltre sarà prevista l’installazione di canestri da basket con la tracciatura delle linee del campo per le due discipline sportive e verrà riparata la recinzione con messa in sicurezza generale della zona che potrebbe prevedere l’eventuale sostituzione o manutenzione straordinaria delle panchine nei pressi del campo e l’installazione dell’impianto di illuminazione.

“Maggiore attenzione ai quartieri cittadini ed alle loro esigenze – chiarisce la Vicesindaco del Comune di Sassuolo, con delega allo Sport, Serena Lenzotti – questo è l’obiettivo che ci siamo prefissati sin dal nostro insediamento e questo vorremmo ottenere anche grazie all’indispensabile collaborazione del Sassuolo Calcio che ancora una volta si dimostra sensibile e disponibile alla città ed ai suoi cittadini. Vorremo poter restituire al quartiere un parco completamente riqualificato e moderno, sicuro e fruibile per le famiglie e per i giovani. Il mio invito a tutti è quello di partecipare al concorso e votare il progetto del Sassuolo Calcio affinché ancora una volta il binomio sport/sociale risulti vincente in città”.

Tutti i cittadini possono partecipare e contribuire a far vincere il progetto di riqualificazione per la nostra città: per scalare la classifica di questo concorso è necessario l’apporto di tutti. L’acquisizione di punti è legata alla partecipazione al concorso denominato Bkt Premia. Partecipare è semplice: è necessario registrarsi sul sito Bkt Premia (https://www.bktpremia.it/login.aspx), selezionare la squadra della nostra città U.S. Sassuolo Calcio, e giocare alle varie iniziative proposte sulla piattaforma.

Le giocate dei singoli utenti faranno acquisire punti classifica per il concorso Fattore Campo e, allo stesso tempo, daranno loro la possibilità di vincere i premi messi in palio da Bkt.

Il regolamento completo è disponibile sul sito “BKT Premia”, mentre per monitorare la posizione in classifica della squadra della nostra città è necessario consultare il sito di Fattore Campo a questo link: https://www.fattorecampo.org/.