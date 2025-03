Nell’ambito del progetto “Happy Bricks”, l’Associazione MO.C.BRICKS ha effettuato nei giorni scorsi una significativa donazione di mattoncini LEGO® al personale dello Spazio Incontro (gestito dai servizi educativi del Comune di Modena) della Pediatria del Policlinico di Modena. Un gesto di solidarietà che si inserisce all’interno delle attività di volontariato che l’associazione porta avanti da cinque anni per regalare momenti di gioia ai piccoli degenti.

L’iniziativa “Happy Bricks” nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini ricoverati la possibilità di trascorrere il tempo in ospedale in maniera serena e creativa. Attraverso la costruzione di edifici, automobili, animali e mondi immaginari, i piccoli pazienti possono esplorare la propria fantasia e trovare un momento di svago che li aiuti ad affrontare con maggiore leggerezza il percorso di degenza.

MO.C.BRICKS, fondata nel 2017, promuove la passione per i mattoncini LEGO® attraverso fiere, eventi e progetti sociali, coinvolgendo un numero sempre crescente di appassionati. Dal 2025, l’associazione è stata ufficialmente riconosciuta dall’azienda danese LEGO® come RECOGNIZED LEGO®️ USER GROUP, un prestigioso riconoscimento che attesta l’impegno e la qualità delle iniziative promosse.

La promozione a “RECOGNIZED LEGO®️ USER GROUP ” non rappresenta un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per MO.C.BRICKS, che continuerà a coniugare passione e impegno sociale attraverso progetti come “Happy Bricks”, contribuendo a portare sorrisi e creatività ai bambini in ospedale.

«È con grande soddisfazione che abbiamo da poco festeggiato i 5 anni di volontariato presso lo Spazio Incontro di Pediatria e abbiamo voluto celebrare la ricorrenza con un’importante donazione di set LEGO®️ – ha dichiarato Vito Emanuele Magnante, referente di MO.C.BRICKS – con tutto il direttivo dell’Associazione desidero ringraziare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il personale del reparto e dello Spazio Incontro per la fiducia e la collaborazione ricevuta sin dai primi tempi dell’avvio del progetto».

La delegazione dell’Associazione è stata accolta dal Professor Lorenzo Iughetti, Direttore del reparto di Pediatria, dalla Dottoressa Anna Rita Di Biase, medico del reparto della Area Breve, dalla Professoressa Barbara Predieri, dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e da Ivana Carri, in rappresentanza dello Spazio Incontro del reparto, servizio educativo del Comune di Modena.