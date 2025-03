L’ufficio postale di Ravarino da oggi, mercoledì 19 marzo, è tornato operativo nella sua loro sede di via Roma 132, dopo i lavori interni finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Grazie a questo progetto, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Ravarino per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.

Oltre ai servizi a sportello già erogabili, ai primi servizi polis e quelli presto attivi, l’ufficio ha cambiato il suo abituale layout dotandosi di sportelli relazionali ribassati, dove verranno erogati i servizi Polis, prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale con interni più luminosi. Inoltre, è stato facilitato l’accesso dei servizi grazie alla dotazione di un pavimento e corsia per ipovedenti.

Nell’ufficio di Ravarino sono già attivi alcuni primi servizi come quelli Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Inoltre, non appena saranno operativi, i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e a breve sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto.

L’ufficio postale di Ravarino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35, ed è presente un ATM Postamat H24.