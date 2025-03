Sostiene la pratica sportiva di bambini e ragazzi erogando un contributo alle famiglie in difficoltà economica il bando “SoSport” del Comune di Modena che torna per la 15esima edizione confermando l’obiettivo di rilanciare il diritto allo sport, anche come forma di aggregazione sociale e di inclusione, e di riconoscere il valore generato dalle realtà sportive attive sul territorio.

Da lunedì 24 marzo (e fino a lunedì 14 aprile) le famiglie interessate possono presentare domanda di contributo per la stagione sportiva in corso compilando, esclusivamente online, il modulo sul sito web del Comune di Modena www.portalecittadino.comune.modena.it/home, accedendo tramite Spid, il Sistema pubblico identità digitale, oppure Cie, la Carta identità elettronica.

Il bando è promosso dal Comune, col sostegno di Fondazione di Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca ed è stato presentato , giovedì 20 marzo, in Municipio, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport, Massimiliano Morini, consigliere di amministrazione di Fondazione di Modena, Marcello Cappi, consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, e Gianluigi Cozza, responsabile territoriale Retail Modena nord per Bper Banca.

Dal 2009 a sono stati erogati contributi per oltre 953mila euro a favore di 7.045 bambini e ragazzi iscritti a corsi e discipline sportive offerti dalle sportive modenesi, dal calcio a realtà meno diffuse, come, per esempio, l’hockey e la pallamano.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale, per permettere a tutti e tutte di praticare sport – ha commentato l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi –. Anche quest’anno, grazie al progetto SoSport, interveniamo per sostenere la pratica sportiva, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e alle fasce più fragili, perché lo sport sia di tutti e per tutti. L’impegno resta quello di ampliare, nel tempo, le opportunità e possibilità che questo bando offre, perché la pratica sportiva rappresenta un elemento fondamentale per la vita della nostra comunità, sul quale vogliamo continuare ad investire.”

Entrando nel dettaglio del bando, possono domandare il contributo le famiglie dei ragazzi iscritti nella stagione in corso, 2024-2025, ad attività sportive o corsi che prevedono il pagamento di una quota. Il contributo copre il 40 per cento del costo sostenuto per non più di una disciplina praticata da ogni ragazzo, fino a un massimo di 150 euro a ragazzo e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il buono può essere richiesto per ragazzi (tra i 6 e i 16 anni compiuti nel 2025, nati cioè dal l’ al ) appartenenti a famiglie residenti a Modena il cui valore Isee, in corso di validità al momento dell’apertura del bando, non superi la quota 12mila euro.

Le domande saranno valutate ai fini della loro ammissibilità e collocate in una graduatoria provvisoria secondo il valore Isee in ordine crescente (primi in graduatoria i nuclei con valore Isee più basso). La graduatoria definitiva, con l’importo del contributo assegnato, verrà approvata, di norma, nei trenta giorni successivi alla data del 30 maggio, termine ultimo entro il quale presentare eventuali regolarizzazioni di errori presenti nell’Isee, nonché le ricevute di pagamento relative all’attività sportiva dichiarata in sede di domanda.

I contributi saranno liquidati direttamente alle famiglie, sino a esaurimento delle risorse disponibili.

Chi necessita di assistenza per la compilazione della domanda online può rivolgersi a: Centro di aggregazione giovanile “Puma” de “La Portabella” (via Alvarado 19: 3332032641, sportello_madonnina@laportabella.it); Centro Milinda (largo Pucci 14: 059315471, centromilinda@gmail.com); C.e.t. Albareto (strada Albareto 586: 3429781438, e.carbonella@caleidos.mo.it ); Memo-Multicentro educativo Modena Sergio Neri (viale Jacopo Barozzi 172: 0592034311); My net garage (via Santa Chiara 14: 3342617216, info@civibox.it); Net Garage 2.0 (strada San Faustino 155 c/o Windsor park center: (3342617216, info@civibox.it); Net garage Le Torri (via Viterbo 80: 3666778157, cag_letorri@laportabella.it); Sportello aperto (via Del Gambero 77: 0598775846.

Per informazioni si può anche contattare l’Ufficio Sport del Comune (0592034849, 0592032747, oppure scrivere una mail a voucher.sport@comune.modena.it).