«L’incontro di oggi è particolarmente significativo perché rafforza la sinergia Istituzionale tra comuni, provincia e regione, in quella logica di cooperazione comune che è essenziale per affrontare e vincere le sfide di oggi e del domani. Ringrazio il presidente De Pascale di questa opportunità di conoscenza e confronto, che ci ha consentito di portare alla sua attenzione i temi su cui siamo maggiormente impegnati, come amministratori locali. La presenza di numerosi sindaci e amministratori conferma l’impegno collettivo per affrontare insieme le sfide future, rafforzando il nostro impegno a favore della comunità e dello sviluppo sostenibile del nostro territorio. La sinergia tra Regione e Province è fondamentale per affrontare insieme le sfide di oggi e di domani».

Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, esprimendo soddisfazione per l’incontro che si è svolto giovedì 20 marzo nella sede della Provincia con la partecipazione del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale e dei sindaci del territorio.

Nel corso dell’incontro a cui hanno preso parte numerosi amministratori locali, sono emersi i temi su cui i sindaci sono particolarmente impegnati, dal tema delle infrastrutture, alla sanità, alla competitività e alla crescita territoriale. Un momento di confronto fondamentale che ha permesso di rafforzare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi per i cittadini.

Il presidente De Pascale ha sottolineato come «l’incontro di oggi con i sindaci e le sindache della provincia di Modena sia stato un momento fondamentale di ascolto e condivisione con chi ogni giorno è prima linea per garantire servizi e risposte concrete ai cittadini. Nei prossimi anni abbiamo davanti sfide cruciali: la difesa della sanità pubblica e del nostro sistema di welfare, il contrasto al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori, il sostegno alla competitività delle nostre imprese, la transizione ecologica e digitale, solo per fare alcuni esempi. La sinergia tra Regione, Province e Comuni è il pilastro per affrontare le sfide che abbiamo davanti e su cui costruire l’Emilia-Romagna del futuro».

Anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti è intervenuto ringraziando il presidente Michele De Pascale «perché la sua visita di oggi prosegue uno stile di attenzione ai territori che aveva già avuto durante la campagna elettorale. Questa modalità di discussione e confronto sui tanti temi cruciali per la città e l’intera provincia è un’ulteriore conferma che l’esperienza di sindaco di Michele è determinante per un dialogo che sarà costante e fruttuoso».