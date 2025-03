Il Comune di Bologna ha ufficialmente aderito al progetto Città dei Bambini, un’iniziativa ideata dal pedagogista e ricercatore associato presso il CNR Francesco Tonucci, che mira a trasformare lo spazio urbano in un luogo più vivibile, sicuro e inclusivo per l’infanzia e l’adolescenza. L’idea alla base del progetto è semplice ma rivoluzionaria: una città progettata a misura di bambino è una città migliore per tutte le persone.

Attraverso questa adesione, proposta dalla Giunta e dall’Assessore Ara e approvata dal Consiglio Comunale, il Comune si impegna a promuovere l’autonomia graduale dei più piccoli, creando percorsi sicuri e accessibili, spazi pubblici accoglienti e opportunità di partecipazione attiva alla vita cittadina. Un altro elemento centrale del progetto è l’ascolto delle esigenze di bambini e ragazzi, affinché possano contribuire con idee e proposte alla costruzione di una città più attenta ai loro bisogni.

Si integra così il percorso avviato con Città30 e realizzato attraverso diverse progettualità, come la creazione di Piazze Scolastiche coprogettate insieme a scuole, famiglie e residenti, trasformando gli spazi antistanti le scuole in luoghi sicuri, accoglienti e a misura di bambino; la celebrazione della Giornata Mondiale del Gioco per la promozione del diritto al gioco per tutti i bambini e le bambine, indipendentemente dal loro background, garantendo l’accesso ad opportunità di gioco sicure e stimolanti e promuovendo la creazione e la riqualificazione di spazi pubblici dedicati al gioco, come parchi e piazze; l’avvio della realizzazione del nuovo Museo dei bambini e delle bambine mediante l’attivazione di un processo di collaborazione e partecipazione, coinvolgendo i bambini, le bambine, le scuole e le associazioni, con l’obiettivo di creare uno spazio inclusivo e interattivo, che valorizzi la creatività e la partecipazione e sia in collegamento con il territorio; la promozione del progetto Una città di tutte e di tutti per la prima guida della città di Bologna redatta dai bambini e dalle bambine delle scuole dell’infanzia che con l’aiuto di esperti, attraverso attività laboratoriali svolte a scuola e uscite sul territorio, esploreranno Bologna per creare una guida della città dal loro punto di vista.

“L’adesione al progetto “La Città dei bambini” – commenta l’assessore Daniele Ara – conferma l’impegno a migliorare la qualità della vita urbana per tutti i cittadini e le cittadine, rafforzando il senso di comunità e rendendo gli spazi pubblici più fruibili, sicuri e sostenibili. Un passo importante verso una città più equa e vivibile per tutte le generazioni”.