Meloni “Caso Ventotene? Io insultata. Sostegno a Kiev e sforzi americani”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Non ho insultato nessuno, sono rimasta sconvolta dalla reazione vista in aula, penso che quella della sinistra sia stata una reazione totalmente scomposta”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del Consiglio europeo, a proposito delle sue parole sul manifesto di Ventotene.

“Ritengo – aggiunge – che l’essenza di alcuni passaggi che ho letto in quel manifesto, e cioè che il popolo fondamentalmente non è in grado di autodeterminarsi e che quindi va educato e non ascoltato, sia purtroppo abbastanza strutturata nella sinistra anche di oggi”. “Non ho insultato nessuno – aggiunge – Attualmente quella che è stata insultata sono stata io e ampiamente”.

Per quanto riguarda l’Ucraina, nelle conclusioni del Consiglio Ue, dice Meloni, “viene mantenuto il sostegno a Kiev, si sostengono anche gli sforzi americani” come anche la richiesta italiana “per una pace giusta e duratura” e “si fa riferimento alla ricostruzione”.

