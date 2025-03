La vice sindaca Emily Clancy insieme a Erika Capasso, delegata del Sindaco alle Nuove cittadinanze, hanno ricevuto oggi pomeriggio nella Sala del Consiglio comunale di Bologna le ragazze e i ragazzi bolognesi che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2024 a seguito del compimento del diciottesimo anno di età.

Ad accogliere ragazze e ragazzi, famigliari e amici anche Pamela Malvina Noutcho Sawa, campionessa italiana di boxe e Deepika Salhan, attivista della campagna Dalla parte Giusta della storia. Ai partecipanti è stata donata la tessera Amici della Cineteca, una copia della Costituzione e la pergamena con il testo dell’articolo dello Statuto sullo Ius Soli.

L’appuntamento fa parte del percorso “Bolognesi dal primo giorno” avviato a giugno del 2022 con la modifica allo Statuto del Comune di Bologna, con l’obiettivo di rafforzare l’idea di una comunità plurale, in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema. Un percorso di consapevolezza sociale rivolto ai minori stranieri residenti nel Comune di Bologna e ai loro genitori, per diffondere tutte le informazioni utili al conseguimento della cittadinanza italiana ai 18 anni per coloro che ne hanno attualmente diritto e informare i soggetti che non sono tutelati dalla normativa vigente su quelli che sono i rispettivi loro diritti e doveri.

“Nella costruzione di una cittadinanza compiuta e concreta – ha sottolineato la Vicesindaca in chiusura del suo intervento – che sia non solo sulla carta e nella lotta alle discriminazioni, sono la vostra parola, la vostra presenza e la vostra azione, come nuove cittadine e nuovi cittadini, che contano più di tutto”.