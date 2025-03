Nella giornata di domani, sabato 22 marzo, a partire dalle ore 8, Hera effettuerà la riparazione di un’importante condotta idrica che serve tutto il territorio comunale di Pianoro. La rottura si è verificata in via del Sasso e l’intervento va effettuato con urgenza. Il termine lavori è previsto entro la giornata di domani.

Per le utenze sensibili, come per esempio scuole e strutture sanitarie e assistenziali, Hera garantirà un servizio alternativo. Per i cittadini saranno a disposizione i cassoni con i sacchetti di acqua potabile nei seguenti luoghi: presso il municipio di Pianoro (piazza dei Martiri 1); nel parcheggio della stazione di Rastignano; nel parcheggio della trattoria Al Botteghino (via Zena 67); davanti al piazzale della gelateria Romano e Rossana (via Nazionale 198).

L’invito ai cittadini che vivono a Pianoro e nelle frazioni (Rastignano, Botteghino di Zocca, Riolo, Carteria, Musiano, Pian di Macina, Pianoro Nuova, Pianoro Vecchia) è comunque di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.