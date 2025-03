Come previsto si svolgeranno durante la pausa del Campionato i lavori di installazione delle cancellate per migliorare l’accesso dei tifosi ospiti in occasione di manifestazioni sportive allo stadio Renato Dall’Ara: inizieranno il 24 marzo e avranno la durata di circa dieci giorni.

Pertanto, tra i giorni 24 marzo e 2 aprile, via dello Sport sarà chiusa tra i civici 25 e 31. Di conseguenza, sempre in via dello Sport, sarà in vigore il divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti e accedenti a proprietà private, dei mezzi adibiti ai lavori, dei mezzi di soccorso, con entrata e uscita dei veicoli lato via Porrettana e lato via Andrea Costa.

Grazie a questo intervento voluto dall’Amministrazione comunale, in accordo con il Bologna Calcio che realizzerà la cancellata e con la Questura, si potrà spostare l’area di manovra e di sosta dei pullman dei tifosi ospiti in via dello Sport dove verrà posizionata la cancellata antisfondamento che nelle giornate di partita separerà quest’area dal resto della via. I tifosi ospiti, scesi dal mezzo, dovranno recarsi a piedi per poche decine di metri in via Menabue per accedere alla curva ospiti, così come all’uscita riprendere il mezzo in via dello Sport.

In questo modo da un lato si alleggerirà via Menabue e i suoi residenti dalla presenza stabile di pullman e tifosi ospiti, dall’altro la sistemazione dei pullman all’interno di via dello Sport ridurrà al minimo indispensabile la chiusura al traffico di via Porrettana, che sarà comunque condizionata dal livello di rischio della partita, migliorando sensibilmente la viabilità attorno allo Stadio.