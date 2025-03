Un’altra vittima della strada in provincia di Modena

A perdere la vita, ieri poco dopo le 23:30, un uomo di 43 anni finito con l’autovettura in un fossato lungo la SP11 – della Pioppa, a Rovereto sul Secchia. Lo schianto, molto violento, non ha lasciato scampo all’uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo della sua vettura. Nonostante l’intervento dei soccorsi sanitari – sul posto anche con elisoccorso – e dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l’uomo, per lui non c’è stato nulla da fare. Alla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente; pare comunque che l’uomo abbia fatto tutto da solo: non risulterebbero infatti coinvolti altri automezzi.