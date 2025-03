In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, domenica 23 marzo 2025, a Fiorano Modenese l’Amministrazione inaugura la nuova “casa dell’acqua”, installata in via S. Caterina e, per estensione, anche quella presso il bocciodromo di Spezzano.

Nella mattinata verrà presentato anche il progetto “Riciccami”, promosso dalla startup Human Maple, in collaborazione con Hera e Atersir, finalizzato a ridurre l’inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta e al loro riciclo nell’ambito dell’economia circolare.

Saranno presenti il sindaco Marco Biagini, il direttore di Atersir Vito Belladonna e rappresentanti di Hera, del fornitore delle ‘case’ Adriatica Acque e dell’associazione Human Maple.

Alle ore 9.30, dopo i saluti delle autorità, taglio del nastro e, a seguire, laboratori didattici per bambini e attività di plogging per adulti. Per tutti distribuzione di simpatici gadget a protezione dell’ambiente.

Fino alle ore 16 sarà presente uno stand informativo e verranno proposte divertenti attività per famiglie a cura di Human Maple.

E’ prevista anche la distribuzione del kit per la raccolta rifiuti da parte di Hera.

Le nuove “case dell’acqua” installate a Fiorano Modenese (in via S. Caterina e il bocciodromo di Spezzano) sono macchine moderne e funzionali che sostituiscono le precedenti, ormai obsolete. Consentono di caricare la tessera direttamente sul posto e sono fornite anche di un sistema a gettoniera. Si potrà utilizzare la tessera già in uso. Sulle macchine è indicato anche un numero verde a cui segnalare eventuali guasti, in modo da ottenere un intervento più rapido.

“In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua abbiamo deciso di inaugurare le nostre nuove ‘case dell’acqua’, auspicando la massima partecipazione da parte della cittadinanza, perché confidiamo che il numero di utenti di questo importante servizio pubblico continui ad aumentare in futuro: si tratta infatti di una bella opportunità per tutti per coniugare il risparmio economico a una scelta ecologica rilevante, senza rinunciare alla qualità. – dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani – Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, sono anche i piccoli accorgimenti come questo che fanno sì che contribuire alla tutela dell’ambiente talvolta possa essere facile, quasi quanto bere un bicchiere d’acqua.”

Nell’ambito del progetto “Riciccami”, sul territorio fioranese, sono stati installati inoltre 5 contenitori per la raccolta dei mozziconi: in piazza Ciro Menotti (davanti alla gelateria), in via S. Caterina (in prossimità della casa dell’acqua), presso il bocciodromo si Spazzano (Largo Mondaini), a Casa Corsini (via Statale 83) e a Ubersetto in piazza Carta della Costituzione.

I mozziconi raccolti verranno riciclati per l’imbottitura di indumenti nell’ambito della moda sostenibile, evitando così la dispersione del rifiuto nell’ambiente e la conseguente emissione di sostanze come nicotina, benzene, Co2, acetato e Pla (materiali plastici dannosi).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione di domenica 23 marzo è prevista l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata e contestuale divieto di accesso nella porzione del parcheggio d’angolo tra via Santa Caterina e via Machiavelli antistante la “casa dell’acqua” dalle 7 alle 17 e la chiusura al transito in via Machiavelli nel tratto compreso tra via Santa Caterina e l’attraversamento pedonale (compreso) davanti alla scuola primaria Enzo Ferrari e contestuale divieto di accesso/uscita dal parcheggio del centro commerciale di fiorano e dal parcheggio dell’area mercatale su via Machiavelli dalle 9 alle 16 di domenica.