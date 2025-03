Ieri, presso la Sala del Camino a Palazzo Ducale, gli studenti e le studentesse delle attuali classi 5A e 5C del Liceo Liceo Scientifico dell’Istituto Russell, insieme alla prof.ssa Elena Rossi, hanno presentato i risultati del percorso formativo relativo alla ricerca di alberi meritevoli di tutela e conservazione del nostro territorio. Dopo il saluto di Paolo Dallasta, Sindaco di Guastalla, e Chiara Lanzoni, Vice Sindaco, è intervenuta la prof.ssa Rossi che ha spiegato come è nato e come si è svolto il progetto che ha consentito agli studenti di sviluppare una coscienza critica verso la cura del paesaggio e di conoscere il patrimonio ambientale del nostro territorio, spesso non conosciuto.

Poi la parola è passata ai protagonisti di questo percorso, i ragazzi e le ragazze delle attuali classi 5A e 5C, che hanno raccontato la loro esperienza, illustrando immagini e schede predisposte per ciascun albero. Con il supporto delle GGEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della Provincia di Reggio Emilia, i ragazzi e le ragazze, nei mesi di aprile e maggio 2023 hanno esplorato il territorio comunale guastallese alla ricerca di esemplari arborei pregevoli per età, valore botanico, dimensioni, portamento e, in quanto tali, meritevoli di tutela e conservazione. Questi alberi, che non facevano parte del censimento ufficiale del Comune di Guastalla, sono stati identificati e valutati, come indicato nella scheda di segnalazione degli alberi monumentali della Regione ER (secondo la L.R. n.20\2023). Si tratta prevalentemente di Farnie (Quercus robur), situate ai confini delle proprietà, lungo canali, carraie e nelle ormai poche siepi superstiti. Sono alberi “invisibili” e perlopiù dimenticati, ma presenti e testimoni dello scorrere del tempo; solo nel momento in cui diventano d’intralcio vengono presi in considerazione e spesso eliminati. Superstiti di un paesaggio perduto, isolati, a gruppi o in filari, danno riconoscibilità al paesaggio agrario, rimanendo comunque protagonisti anche negli ambienti antropizzati. Innegabile è il loro valore ecologico, tanto più elevato quanto più l’habitat e le specie in esso presenti sono rari, in pericolo di estinzione e di interesse comunitario: dalla cattura e stoccaggio di anidride carbonica, alla liberazione di ossigeno, dall’ombreggiatura e dalla riduzione degli sbalzi termici, alla loro funzione di filtro atmosferico e di miglioramento della qualità dell’aria. Anche il singolo albero può rappresentare un vero e proprio habitat per un numero elevato di specie animali (entomofauna, avifauna, micro-mammiferi ) e vegetali.

Per poter conservare questi alberi è necessario salvaguardarli e proteggerli, comprendendo bene le loro esigenze, accompagnandoli con la massima attenzione nel loro naturale processo evolutivo. Questo il senso del percorso intrapreso dagli studenti del Russell che hanno schedato oltre venti piante con le caratteristiche per essere riconosciute alberi monumentali, ma restano ancora alcune aree “inesplorate” del territorio guastallese, come le zone golenali, per le quali si sta pensando ad un’esplorazione dedicata.

Grande la soddisfazione e la gratitudine espresse dal sindaco Dallasta e dalla vice Lanzoni che ha riconosciuto il “valore del percorso, dal punto di vista didattico, scientifico, ambientale e, soprattutto, civico per il bene comune. Occorre preservare e mantenere viva l’attenzione sugli alberi che rappresentano un bene comune inestimabile, avendo un ruolo chiave anche come mitigatori del cambiamento climatico”.

Il gruppo di ricerca

Il progetto “I GRANDI ALBERI DEL TERRITORIO COMUNALE DI GUASTALLA Candidature ad Alberi Monumentali” è rientrato nel POF (piano dell’Offerta Formativa) nell’ambito del progetto “Educare al Paesaggio: “Le mappe di comunità” per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Il gruppo di ricerca ha visto coinvolti la prof.ssa Elena Rossi insieme a: Noemi Bellini, Federica Bortolotti, Francesco Busana, Alessandro Capraro, Sofia Cerati, Francesco Corradini, Pietro Lanzi, Piercarlo Mori, Malaika Razaq, Alessandro Spagna, Cristian Timpone, Sofia Tosi, Camilla Veronesi, Martina Anzelotti, Linda Benassi, Alessandro Bellini, Martina Catellani, Silvia Fabbi, Emanuele Fornasari, Francesca Gri, Diljiot Kaur, Jasleen Kaur, Paolo Mantovani, Ada Francesca Mesuraca, Aurora Odescalchi, Emma Sassi e Xuyu Sun.